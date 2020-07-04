組織性愛派對偷拍裸照勒索人妻　 男子判囚兩年半

吉林樺甸市人民法院近日就一敲詐勒索案開庭審理，被告路軍（化名）在過去兩年，組織其他男子與曹姓女受害者舉辦群體性愛派對，事後更以裸照敲詐勒索。法院以犯聚眾淫亂及敲詐勒索罪，判處路軍有期徒刑2年6個月，並罰款5000元人民幣（約5500港元）。

據了解，曹女為已婚女子，在2017年底，通過交友程式「陌陌」結識路軍後，2人多次發生性關係；路軍更曾於過去兩年，組織其他男子與曹進行群體淫亂活動，後來有人通過微信向曹發送眾人「開房」時的裸照，向其索要錢財。

路軍在法庭作供時，供稱自己當時以手機偷拍曹的裸體影片，後來以另一個微信帳戶發送她影片的截圖，向曹芳索要1.5萬元（約1.7萬港元）。路軍後來要求再次發生性行為，將索款減至1萬元（約1.1萬港元），否則會將短片傳至曹芳的丈夫及工作單位。

法官判刑時表示，路軍組織多人進行性愛活動，其行為已構成聚眾淫亂罪；以裸照敲詐勒索他人財物，已構成敲詐勒索罪，應依法數罪併罰。但念及被告主動認罪， 敲詐勒索亦未得逞，遂從輕作出上述處罰。