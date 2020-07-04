長江梅雨季節提早10天　專家憂出現大洪水

內地持續受高溫和暴雨影響，長江中上游的重慶、四川省、中游湖北省武漢市及下游的安徽省降雨量最高。長江委防汛專家警告，未來有可能發生大洪水。中央氣象台周六（4日）啟動重大氣象災害暴雨4級應急響應，並續發布藍色暴雨預警，安徽等地有大暴雨，降雨量達100至150毫米。

長江委水旱災害防禦局副局長寧磊周四（2日）表示，與往年相比，「入梅早」是今年長江主汛期的最大特點，已於5月29日進入梅雨季節，比以往提早10天，即比發生流域大洪水的1954年還早2天。而今年6月以來，長江流域降雨量比往年平均值多2成，其中上游多1成，中下游多3成。

重慶市綦江流域近日遭遇暴雨襲擊，洪峯水位超歷史0.26米；湖北宜昌強降雨，城區最高降雨量達到271.6毫米。長江委水文局長江水文情報預報中心副主任楊文發認為，部分中小河流可能出現破歷史紀錄的洪水，與長江流域今年的降雨特點有關。他指，長江近日持續暴雨，雨量大、移動性強、影響範圍廣，這些特點令強降雨區很難持續集中；又稱今年還未發生較嚴重的洪水，雖然局部地區有洪澇災害，但長江主要流域依然相對平穩。

湖北武漢防辦通報，長江武漢關的水位已超過設防水位0.83米，5大湖泊水位全部超過汛限，未來仍會出現新一輪強降雨。省防辦初步分析指，長江防汛形勢不容樂觀，中小河流防汛壓力增大，湖庫防汛態勢趨緊，山洪引發的地質災害亦可能增加。氣象部門表示，未來3日長江中下游等地有持續強降雨，需防範暴雨引致的洪水爆發、山泥傾瀉等自然災害，華北、東北地區等地有雷暴大風、冰雹等強對流天氣。

另外，中央氣象台發布消息稱，江蘇南部、上海、浙江北部、安徽南部、江西北部等16省、市、區有大雨到暴雨，部分地區一小時降雨量最多達30至50毫米，局部地區超過70毫米。江南中南部、華南地區則持續出現高溫，未來6日氣溫將達35℃至40℃。受連日暴雨影響，江西上饒婺源縣內河流水位上漲，當地旅遊部門周五（3日）發布訊息稱，縣內所有景區暫停營業。