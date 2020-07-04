警破杭州酒店賣淫團夥　拘捕超過40人

浙江杭州市警方周五（3日）宣布破獲一宗賣淫嫖娼案，搗破一個特大賣淫團夥，拘捕超過40名疑犯；其中一間酒店老闆為提高入住率，更在知情下故意遮擋閉路電視鏡頭，住客入住時不需實名登記。警方已依法刑事拘留其中7人，行政處罰31人，案件仍有待審理。

警方今年3月底在網上發現涉黃廣告，同時接報某幢大廈內可能有人進行賣淫嫖娼活動。初步調查後，證實是轄區某地鐵站附近樓宇內有多名女子從事賣淫，期間她們一度消失，警方最終鎖定轄區內某幢大廈，在長達一天一夜的拘捕行動中逮捕40餘人。

警方指，涉案賣淫團夥以鄭某及朱某為首，前者曾接觸上述勾當，主要負責分發色情廣告；後者則主要負責聯繫場地。當有人對鄭某等人發布的色情廣告感興趣，就會有專人負責接待「客戶」，並提供賣淫女子的詳細個人信息。

在往常辦理的賣淫嫖娼案件，大部分酒店只是在不知情狀況下提供場地，但警方發現，案中一名陳姓酒店老闆為提高入住率，卻故意遮擋店內閉路電視鏡頭，以嫖客不用實名登記即可入住酒店等方式，協助賣淫團夥避開警方打擊，短短半個月各人就可分別獲利7萬元人民幣（約7.8萬港元）。