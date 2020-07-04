漢光演習將發空襲警報　台海軍魚雷射擊靶船沉沒

台軍「漢光36號」演習預演正在舉行，海軍原定於本月15日進行潛艦發射魚雷實彈射擊訓練，惟海軍大氣海洋局周四（2日）公布指，布放在台灣東南海域的兩艘除役軍艦靶船，已在周三（1日）先後沉沒。海軍官員周六（4日）表示，當局會重新布放靶船，魚雷實彈射擊訓練將如期進行。

是次擔任靶船的兩艘除役軍艦，分別為「海陽號」軍艦（舷號936）及LCU登陸艇，分別於當日下午2時48分及下午6時47分沉沒。兩艘艦艇在6月下旬已由拖船布放在東南海域，接受自本月1日起至月中結束的各階段實彈射擊靶船任務，而當日為部分實彈預演，兩艘靶船已先承受來自戰機丶水面艦的實彈攻擊。據了解，海軍上次執行魚雷實彈射擊訓練為2007年，距今已13年。

「漢光36號」演習將於本月13日至17日，以三軍聯合防衞作戰實兵操演進行。台灣的國防部表示，將在本月14日下午1時半至2時的演習中，首次在全台發出「空中威脅告警系統」。當局強調，是次漢光演習主要是提升「濱海決勝」效能及統合「灘岸殲敵」戰力，前者由海軍整合並統一指揮三軍兵、火力、防空部隊、資通電軍及海巡等戰力，實際驗證三軍聯合火力打擊能力。

至於「灘岸殲敵」，台軍會在各作戰區藉泊地、灘岸布雷及阻絕障礙設置，並用地面守備及打擊部隊的武器、火炮，以及整合三軍兵力與地區全民力量共同作戰。此次演習將重點驗證中部的第五作戰區防衞作戰任務，以及新編成的「聯合兵種營」。