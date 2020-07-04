不忿鄰居夫婦辱罵其母　躁漢持刀襲擊1死1傷

台灣台南市新營區一名男子，周五（3日）晚上與鄰居夫婦爭執，不堪對方辱罵其母，一怒之下竟回家拿摺刀攻擊鄰居夫婦，行兇後逃逸。男鄰居最終傷重不治，其妻送院急救後在深切治療部留醫。疑犯於周六（4日）凌晨向警方投案，詳細案情有待警方調查釐清。

事發於周五晚上8時許，56歲陳姓疑犯於新營區南興里騎單車回家途中，與長期不和的59歲陳姓男鄰居及其蕭姓妻子相遇，雙方互看不順眼，疑似又起口角。鄰居夫婦出口揶揄疑犯的母親是「看門狗」，疑犯遂把單車摔在一旁，氣急敗壞地衝入屋內。

鄰居夫婦原本不以為意，沒想到疑犯竟拿出摺刀衝出來，男鄰居來不及反應已被疑犯猛刺，頸、胸、腹部中刀不支倒地。其妻大喊「救命」後亦成為攻擊目標，腹部、四肢都中刀，疑犯行兇後立刻逃離現場。其他鄰居聞聲後前來察看，驚見二人倒臥血泊急急報警。

警方四處追緝攜刀逃逸的疑犯，案發3小時後，疑犯自行到新營警分局民治派出所投案。他供稱是因為鄰居辱罵其母，才憤而持摺刀犯案，兇刀已經丟到急水溪中。鄰居亦證實疑犯與死者長期不和，經常起爭執糾紛。