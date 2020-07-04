解放軍西沙群島演練　美軍雙航母赴南海演習

中美關係波譎雲詭之際，中國解放軍自本月1日起，在西沙群島海域展開為期5天的軍事訓練。美軍亦派出兩艘航母前赴南海，在周六（4日）美國國慶日起舉行軍演，意味兩國將罕有同時在南海軍演。美方拒絕透露雙航母訓練的具體位置，強調美國軍演並非回應中國。

美媒報道，美國海軍派出航母列根號（USS Ronald Reagan）和尼米茲號（USS Nimitz），從菲律賓海前往南海，展開近數年來在南海最大規模的軍演，兩艘航母將聯同另外4艘戰艦參與演習，包括全天候飛行飛行訓練，測試艦載機的打擊能力。

據悉，中美兩國很少在同時期，在同一地區舉行軍演。中美受到貿易糾紛、新冠肺炎疫情等影響，關係近來愈來愈緊張，有美國官員表示，美方此次軍演是想挑戰中國的非法領土主張。

但美國海軍第七艦隊發言人基利（Joe Keiley）指，兩艘航母正在南海和菲律賓海執行任務，強調兩艘航母出現並非針對任何政治或國際事件，又指美軍提升訓練和作戰靈活性，有助應對地區局勢。

列根號指揮官威科夫（George Wikoff）亦表示，到南海軍演的目的，是要向夥伴和盟友發出信息，美軍致力維持地區安全和穩定；又指美國軍演不是回應中國軍演，但北京加強部署反映美軍有必要存在。