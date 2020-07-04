男子郵寄古董途中損毀　速遞公司賠4萬人民幣

寧夏一名牛姓男子早前向買家郵寄兩個價值4.5萬元（人民幣，下同，約5萬港元）的古董，並購買保價服務，詎料在速遞公司順豐速遞運送途中損毀，失去收藏價值。經多次擾攘，雙方同意以順豐賠償4萬元（約4.5萬港元）和解。有律師建議，速遞公司盡快完善報價制度，可參考《郵政法》以保價作為發生貨損時的賠償金額，避免類似糾紛發生。

牛男於5月12日向欒姓友人出售一對清光緒年間製造的「粉彩百蝶紋團龍盤」，委託西安市雁翔路順豐速遞網點寄送，並按照每萬元50元（約56港元）的保價標準，支付250元（約278港元）保價費，即為瓷盤保價5萬元（約5.6萬港元）。詎料欒男收貨後發現，兩瓷盤邊緣破碎，失去收藏價值。

速遞公司客服人員周四（2日）回應稱，購買了保價服務不能直接按照保價價格來賠償，需要結合產品的實際情況來綜合計算賠償價格。客服人員要求牛男自費找國家級別的鑑定機構對古董進行價錢鑑定，公司才會作出賠償。牛男認為鑑定公司費用過高，不接受此說法。

事件曝光後，速遞公司負責人周五（3日）聯繫牛男表示，相關賠償金額將於下周一（6日）發放。牛男隨後回應稱，保價協議確實無寫明全額賠償，「雖然有損失，但能拿到這些也可以接受」。