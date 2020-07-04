新冠肺炎：屋苑解封民眾仍隔離　轟更新健康碼效率慢

北京的新冠肺炎疫情漸趨緩和，部分社區及屋苑逐步解封，惟有民眾投訴，屋苑解封後仍屬於黃色健康碼，即家居隔離狀態，「超市買菜都進不去」。另有人投訴，村委會辦理「轉碼」速度緩慢，每日只能辦理100多宗個案。工作人員解釋，部分社區「解封不解禁」，故仍有民眾是黃碼，而村委會人手不足，民眾只能排隊等候辦理。

家住在豐台區的王姓男子表示，不知為何健康碼會變成黃色，上月30日到村委會辦理變更綠色健康碼（即未見異常）手續時，現場有大批民眾排隊等候，惟村委會僅派發100多個名額，形容「大家都很着急」。黃土崗村大批村民亦有同樣情況，有人在凌晨3時已到村委會辦事處排隊等候，直到下午6時，仍未能完成辦理。

有民眾疑惑，所住的屋苑已解封，當地不是高風險地區，為何健康碼仍是黃色狀態；另有民眾猜測，可能曾經過新發地時被大數據獲取定位，才會出現這種情況。另在宜蘭園社區，一名胡姓女子表示，目前到村委會辦理轉碼手續未獲接受；相關工作人員表示，宜蘭園屬於解封不解禁，仍屬高風險地區，當地居民暫未能辦理。

另外，花鄉鄉政府一名負責人回應稱，在花鄉系統內，相關民眾提供上月27日以後的核酸檢測無感染報告，且簽署未去過新發地批發市場羊肉大廳的承諾書，之後就可以辦理健康碼黃變綠的手續。