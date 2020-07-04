傳孔子學院總部更名　改為教育部中外語言交流中心

內地網絡近日流傳一份中國教育部發出的文件，顯示孔子學院總部正式改名為「教育部中外語言交流中心」，不再對外使用「國家漢辦」（HANBAN）的名稱。消息一出引來網民熱議，有人猜測孔子學院在海外遭部分人抵制和指摘，認為該學院背後有濃厚官方色彩，當局才會改名。

網傳中國教育部發布的通知顯示，為做好中外語言交流合作工作，經教育部研究決定，將孔子學院總部改名為教育部中外語言交流中心。該中心的主任馬箭飛博士曾擔任國家漢辦黨委書記、孔子學院總部副總幹事、國家漢辦副主任。

馬箭飛出席全美中文大會的網上開幕儀式時致詞，指該中心已成立並開始運作，已推出「中文聯盟」數碼化雲服務平台，推出「網絡中文課堂」、「中文學習測試中心」等項目。馬箭飛強調，希望繼續加大與美國相關機構合作，促進中美人文交流。

有網民表示，目前不少孔子學院已關門，質疑「換個名字，別人就不認識了？孔子學院本來就浪費錢，一點用都沒有」。另有網民認為，很多國家都有宣揚該國文化的學院，反問：「很稀奇？哪個國家沒有？」