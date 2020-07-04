中聯部前副部長籲華作6大準備　包括中美鬥爭全面升級

中美關係近年愈來愈緊張，更有輿論指兩國處於「冷戰」階段。對此中共中央對外聯絡部前副部長周力，日前在雜誌發表文章，稱世界正經歷前所未有的困難，中國應至少要做好6大方面的準備，包括要做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備。

周力於中國社科院主管雜誌《中國社會科學報》發表該題為《積極主動應對外部環境變化》的文章。他表示，中國要做好中美鬥爭全面升級的準備，指新冠肺炎疫情以來，美國繼續強化對中國打壓力度，料將會有更多動作陸續出台，故中方須有「脫鈎」最終難以避免的清醒認識，並要防範美方對華追責索賠的風險。

他又指，中國要做好應對外部需求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備，下決心建設以中國為中心的區域產業鏈；要做好新冠病毒疫情常態化、病毒與人類長期共存的準備，須堅持外防輸入、內防反彈，並改革疾病預防控制體系，提升疫情監測預警能力；要做好擺脫美元霸權、逐步實現人民幣與美元脫鉤的準備，須加快人民幣國際化的步伐，加快推動人民幣跨境支付、人民幣清算安排等。

最後，因新冠疫情大流行、東非和中東蝗災、美國旱災等因素，中國還要做好全球性糧食危機爆發的準備，加大對糧食生產的政策支持和補貼力度，完善糧食儲備調控體系和應急管理機制等；要做好國際反恐勢力回潮的準備，因極端勢力更積極地轉戰網絡，煽動反華仇華情緒等，中國要繼續堅定不移地加強國際反恐合作。