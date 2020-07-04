新冠肺炎：官方通報確診者情況　全市現有2個高風險地區

北京周六（4日）召開新冠肺炎疫情防控第141場例行新聞發布會，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火介紹周五（3日）新增1宗確診病例相關情況。此外，截至周六下午3時，北京有26個街道地區列為中風險、2個為高風險。

龐星火指出，確診男子56歲，居於豐台區馬家堡街道城南嘉園益誠園，自由職業者。平時主要在家照顧父母，6月17日至20日曾到草橋東路8號院看望妻兒，到物美超市草橋店、永輝超市草橋店等處購物。

6月21日，他出現全身痠痛、發熱、咳嗽等症狀。周四（7月2日）到宣武醫院就診，核酸檢測陰性，血清IgG抗體陽性，診斷為疑似病例；周五（7月3日）再次核酸檢測結果為陽性，當日確診，臨床分型為普通型。

目前，北京有26個中風險地區，包括豐台區9個、大興8個、西城2個、海淀4個、朝陽1個、通州區1個、昌平區1個。2個高風險地區是豐台區花鄉地區、大興區西紅門鎮。

中國駐俄羅斯大使館微信公號指，目前莫斯科市疫情雖有緩解，但依然嚴峻，機場等封閉式公共場所仍屬於易感危險區域。大使館建議，內地民眾謹慎選擇自莫斯科轉機回國。如確須自莫斯科轉機，應務必詳細了解自莫斯科的過境政策、防疫要求和配套航班信息，妥善安排行程。