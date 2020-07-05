新冠肺炎：新發地疫情趨穩向好　方艙實驗室正式交付

北京新冠疫情連續4天新增病例不多於3宗，市政府表示首都疫情防控形勢持續趨穩向好。截至上周六（4日），全市僅剩2個高風險和26個中風險地區。另中國建築一局（集團）有限公司通報，龍泉醫院方艙式PCR核酸檢測實驗室已在同日全面完工，並已正式交付醫院。

北京市政府新聞發言人徐和建上周六表示，北京連續6天新增本土確診病例數保持低位，出院病例數不斷增加。防控形勢持續趨穩向好。但同時，首都疫情形勢仍必須嚴之又嚴加強防控，着力排查隱瞞新發地活動史、隱瞞密切接觸史、不遵守醫學觀察規定的人員，堵塞防控漏洞。

新發地市場的危廢品目前已基本完成清運，當中出現病例最多的牛羊肉綜合大樓，以及活魚區等區域均已完成危廢品清運工作。截至上周五（3日），新發地批發市場已清運782.74噸肉類、水產、豆製品等危廢物品，清運1.6萬餘噸水果蔬菜，累計消毒面積達1412萬平方米。

此外，方艙式PCR核酸檢測實驗室投入使用後，可在滿負荷運轉情況下達到每日1000份的檢測量，為疫情臨床診療和疫情防控快速高效提供檢測結果，可迅速掌握患者體內的病毒含量，是目前疾控中心應用最廣泛的一類核酸檢測實驗室。