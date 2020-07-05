新冠肺炎：帶動「疫市」消費　多地現「夜經濟」模式

內地受新冠肺炎衝擊，經濟大受影響，各地均實施救市措施復甦及帶動經濟；更有市民各出奇招，加入網紅以「直播帶貨」的方式賺錢。內地傳媒上周六（4日）報道，隨着官方發布巨額消費券，深圳、東莞、廣州、上海等地均出現夜宵、夜購、夜賞、夜遊等「夜經濟」的消費模式，成功令部分城市在逆勢增長。

內地重點推廣的「夜經濟」，即晚上6時至翌日清晨6時期間的經濟文化活動；據廣州商務部門有關人士表示，自上月中旬啟動「YOUNG城YEAH市（羊城夜市）」夜間消費節以來，不少商家通過舉辦潮流夜市、延長營業時間，並運用消費券、直播、外賣等方式刺激夜間消費。

當中，廣州部分主要商圈「下班後訂單」的情況逐步攀升；有商家表示，在夜晚下訂單、前來購物的人群增多。上個月起，門店和外賣配送時間都需要作出相應調整，如將配送時間延長至晚上11時，更以烤串、龍蝦、啤酒等成為「夜宵套餐」的主角，為消費者提供獨具地方特色的夜宵選擇。

根據阿里本地生活數據顯示，上述活動所在商圈，於上個月的夜間線下消費交易金額，同比增速逾18%。而支付寶平台的大數據顯示，上個月的廣州在晚上7時後，使用支付寶搭乘交通工具出行的人數增加23.75%，夜間線下交易筆數環比增長超過22%；反映在商家促銷及政府措施推動下，愈來愈多人願意出門消費。

在疫情暴發期間，網紅一邊主持營銷節目、一邊帶動大規模的即時物品交易的「直播帶貨」方式，亦成功帶動部分市場，吸引不少市民爭先加入此行業，但同時帶來貨品品質沒有保證的負面影響。

對此，官方近日開始制訂有關行業標準進行規範，中國廣告協會發布的《網絡直播營銷行為規範》已於上周三（1日）施行，規定主播不得造假、虛假購買退貨騙商家佣金；有專家認為，「直播帶貨」並非可帶動市場及提高銷量的方法，不能靠此在「疫市」帶動經濟，對於商家來說是絕大多數都是虧本。