新冠肺炎：加強品質監管　台周二起查驗進口醫用口罩

新冠肺炎肆虐全球，多地因應防疫需求加設口罩產線；台灣自今年疫情以來，進口口罩量超越去年。台灣的衞生福利部食品藥物管理署近日為確保口罩品質，將醫用口罩納入邊境查驗的項目；由周二（7日）起，不論新、舊產線，所有境外的醫用口罩抵台時都需經抽查，合格才能通關。

據統計，台灣的醫用口罩今年上半年進口量已突破5400萬，超過去年全年4700萬的進口量。目前進口台灣的口罩以大陸居多，佔近7成，其次是菲律賓及意大利，分別佔15%及5.7%。

食藥署醫粧組研究員王兆儀表示，隨着疫情升溫，大量境外業者投入醫用口罩生產。但因新設產線眾多，不確定其品質，且現在民眾也可自由購買進口的口罩，遂決定加強進口產品的管控。

當局近期又修訂「輸入藥物邊境抽查檢驗辦法」，將醫用口罩正式納入邊境抽查檢驗，指定輸入醫用口罩除了須有醫療器材許可證，並須符合抽查檢驗規定，依「一般醫用口罩」、「外科手術口罩」、「外科手術D2防塵口罩」不同類別，進行細菌過濾效率、壓差、次微米過濾效率、呼吸氣阻抗等對應檢驗項目。