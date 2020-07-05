男子冒充老乾媽董事長姪子　詐騙近40萬人民幣判囚7年

騰訊科技股份有限公司（下稱騰訊）因被不法分子冒簽協議，致老乾媽遭追償廣告費引起關注。內媒記者上周六（4日）在梳理案情時，發現老乾媽早有類似情況；貴州一名劉姓男子，因冒充老乾媽董事長的姪兒詐騙31.9萬元（人民幣，下同，約35.4萬港元），在今年4月因犯詐騙罪而被判囚7年，罰款10萬元（約11萬港元）。

報道引述該案一審裁判書，貴定縣人民檢察院指控，今年51歲的劉男在2017年12月，冒充老乾媽董事長姪子，謊稱幫受害人羅某介紹公司配送醬油的業務，騙取1.8萬元（約2萬港元）招標費用和4萬元（約4.4萬港元）保證金；2018年11月又以同樣理由騙取另外兩人共計12.7萬元（約14.1萬港元）。

前年7月，劉某再以同樣手段行騙，對受害人梁某和楊某聲稱可介紹公司的土石方工程和承包食堂，騙取招標費3.2萬元（約3.56萬港元）。3個月再以同樣理由，騙取受害人孔某2萬元（約2.2萬港元）招標費用。

劉以同樣手段，共6次詐騙騙取金額31.9萬元。至今年4月8日，該案一審宣判，貴州省貴定縣人民法院認為，劉以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，且數額巨大，遂以詐騙罪對其作出上述判罰，而其犯罪所得予以追繳，退賠受害人。