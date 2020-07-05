台士兵帶女同袍赴酒店談心　趁機強姦囚3年8個月

台媒上周六（4日）報道，台灣一名女軍人小雨（化名），早前因心情不佳找同袍阿文（化名）訴苦時，答應對方提議到酒店喝酒談心，未料後者獸性大發、強行性侵得逞。台法院近日二審案件，小雨庭上出示醫生證明，顯示當時傷勢且下體驗出阿文的DNA，直接駁斥阿文指「你情我願」上訴原因，維持判囚3年8個月的原判。

報道指，小雨於前年6月13日因工作不順找阿文訴苦，後者當時因聚餐無法及時前往，遂叫小雨先在某超市等候；至阿文趕到會合地點後，他提議到附近酒店內喝酒聊天。小雨當時因着急找廁所，加上信任對方便答應。

未料，二人在房內喝了酒後躺在床上休息，阿文突然壓在小雨身上施暴；小雨反抗時右肩被抓傷、手腕挫傷，事後到醫院驗傷並報警處理。

阿文在法院受審時否認犯行，辯稱2人你情我願，是先詢問對方並獲得允許才發生性行為。惟小雨拿出驗傷證明，顯示陰道驗出阿文的DNA，且男方事後更傳訊息指，「我已努力在彌補」、「希望妳可以放下氣憤，放下怨氣」。法官在鐵證下，最後不採信阿文說法，作出上述判刑。