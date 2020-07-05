台女失蹤6小時墮樓亡　曾透露遭人強暴欺騙感情

台灣新北市衞生局一名女職員，上周五（3日）深夜從衞生局大樓墮樓亡。她生前曾在網上社交平台提到遭人強暴以及欺騙感情，又提到曾閱讀《房思琪的初戀樂園》，才明白自己沒有將遭強暴過程揭露的心境。該書內容講述13歲女學生遭補習班老師性侵，作者林奕含在小說出版2個月後輕生，外界才驚覺書中主角的經歷與她個人遭遇有關。

30歲林姓女死者當日下午約5時失蹤，同事因遍尋無果報警。警方到場後翻查閉路電視紀錄，研判她仍在衞生局大樓內，未料林女在深夜約11時突然從9樓天台墮下，當場無生命迹象，送到亞東醫院急救仍傷重不治。

警方當時未在現場發現遺書、藥物，但死者墮樓前曾在Facebook發文，稱「願用這條命，讓真相浮出檯面」，提及自己曾遭到性侵，「你用強暴，謊言，暴力，背叛毀了我的人生」，又指因閱讀《房思琪的初戀樂園》，才明白自己隱忍沒有將遭強暴過程揭露的心境。

警方表示，檢方初步認定林女無他殺嫌疑，將依據上述文章及查扣的資料調查，比對資訊與通聯紀錄，擇期約談男方當事人，釐清真相。台灣傳媒報道，男方為一個民間復健機構的負責人，但未有公開身份。

《房思琪的初戀樂園》於2017年2月出版，是台灣作家林奕含的長篇小說，內容講述13歲女生遭補習班中年老師性侵，身心遭受重創，精神瀕臨崩潰；患有抑鬱症的林亦含最終在小說出版2個月後輕生。其父母事後發聲明稱，小說中所寫的女學生遭補習教師誘姦經歷，其實是女兒的親身經歷。事件引起軒然大波，外界要求當局撤查，惟今次衞生局女職員墮樓亡一事，再令人聯想死者是翻版房思琪。