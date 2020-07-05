加州大學華教授　舉報千人計劃學者抄襲研究成果

美國加州大學聖地牙哥分校學者付向東，近日實名舉報「千人計劃」入選者、中科院研究員楊輝，指對方「剽竊和涉嫌造假等學術道德不端行為」。中科院腦科學與智能技術卓越創新中心上周五（3日）發聲明回應指，已成立專家組調查，將對外公開調查結果，楊輝則稱會積極配合，如實提供原始材料，澄清事實，「忠實履行一名科研工作者對科研誠信應盡的義務」。

付向東舉報指，其團隊自2013年開始在學術期刊《細胞》（Cell），首次報道PTBP1介導的基因調控網絡，可高效轉分化非神經元細胞為神經元。經9年相關實驗，團隊成功在患有帕金遜的小鼠模型中，實現一次過注射抗PTBP1因子就可重建帕金遜綜合症黑質紋狀體回路、完全消除帕金遜症狀，並於今年6月25日發表在《自然》（Nature）學術期刊。

惟一篇相似論文已於今年4月8日在《細胞》網上發表，楊輝為通訊作者。內容主要為實現視神經節細胞的再生，恢復永久性視力損傷模型小鼠的視力，同時證明技術可以非常高效且特異地將紋狀體內的星形膠質細胞，轉分化成多巴胺神經元，並基本消除帕金遜症狀。

舉報信表明，付向東曾於前年6月14日在中科院神經所報告上述研究成果，並詳細介紹其科學思路、全部實驗設計和研究成果。楊輝當時列席報告會，事後更與付共進晚餐，查問關於實驗細節問題。除了剽竊，付更指對方的論文並無確鑿實驗證據支撐結論，甚至可能存在「挑選有利數據甚至偽造數據」的問題。

信中又指，楊輝聲明研究工作始於前年5月，但付向東稱「有證據在我去神經所學術報告之前，楊輝居然連PTBP1為何物都不知道」。此外，付要求對方提供訂購PTBP1相關DNA引物的時間及證據，以明確實驗開始的真正時間，惟至今未收到回覆。

公開資料顯示，《細胞》編輯部去年8月12日收到楊輝團隊的論文，同年12月18日收到修訂版，今年3月10日接受刊載；《自然》則在前年11月12日收到付向東團隊的論文，今年5月13日接受刊載。有知情人士透露，付向東曾向中科院神經所、中科院以及國家基金委發郵件譴責和投訴，但遲遲未得到回覆，只能公開實名舉報。