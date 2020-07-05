新冠肺炎︰美對華封關漏洞　近8000人由港澳入境

新冠肺炎肆虐美國，總統特朗普多番強調自己今年2月，及早向率先爆發疫情的中國內地封關。惟美聯社上周六（4日）引述數據，顯示美國封關首3個月內，仍有近8000名中外旅客經香港及澳門入境，報道形容港澳兩地獲豁免是美國封關的漏洞。

特朗普今年1月31日宣布，2月2日起禁止過去14天曾到訪中國內地的非美國居民人士入境，但港澳兩地不受影響。此外，由港澳赴美的人士，入境待遇與從內地赴美的美國人不同，毋須面對加強的健康篩查及檢疫隔離程序。美聯社引述美國商務部旅遊入境紀錄及私人航空數據指，2月、3月、4月分別有5600人、2100人、150人，分乘600多班民航客機或私人飛機由港澳飛抵美國，當中包括兩地的內地公民及外籍居民。

雖然美國居民可以由中國內地飛返美國，但他們入境後需接受醫學監察，確認是否出現病徵。惟報道引述華府內部電郵指，在美國封關頭數天，當局對至少1600名由內地返美的人士失去聯絡。報道提到特朗普封關令生效時，香港錄得至少15宗確診病例及1宗死亡個案，澳門則有7宗確診病例，當地初期病例均與武漢市疫情有關。

美國喬治華盛頓大學全球衞生學教授瓦爾德曼（Ronald Waldman）表示，雖然現時沒有證據顯示由港澳入境的人士把新冠病毒帶到美國，但該情況（港澳獲豁免）「一定程度削弱封關措施的目的」。對於報道內容，制訂及公布封關措施的白宮國家安全委員會、國務院、疾病控制及預防中心、衞生及公共服務部一律拒絕評論。

根據美國國務院有關外遊警示的網站，華府指新冠肺炎影響全球，呼籲國民不要出國，避免所有國際旅遊。