多地降台灣籍高考生加分　當局要求打擊「高考移民」

內地高考將於周二（7日）開始，有別於以往，多地今年降低華僑及其子女、歸僑及其子女，以及台灣籍考生的加分分值，部分地方加分項目亦將逐步減少直至取消。同時教育部再發通知，明確要求嚴厲打擊「高考移民」。

大部分地區今年都進一步減少加分項目或規範加分分值，如甘肅取消了9個加分項目，涉及體育特長、奧賽、科技創新大賽等。部分地區亦降低台灣籍考生，以及華僑、歸僑及其子女的加分分值，如自今年上海由此前的加10分調為5分；天津、甘肅、湖南等地自2023年起由此前的加10分調為5分等。

另外，近年來有考生為了考上大學或者上好大學會「高考移民」，即通過轉學或遷移戶口等方法到錄取分數線較低、錄取率較高的省份參加高考。對此，教育部明確要求各地嚴格審核考生戶籍、學籍和實際就讀情況，嚴禁空掛學籍、人籍分離、違規招生、違規借讀等，一旦發現戶籍學籍造假、出具虛假證明材料等要依法嚴肅處理。

雖然高考加分政策一再瘦身，不過部分地區卻提高了烈士子女所享受的待遇，例如甘肅自今年起，烈士子女在高考錄取時，文化課將由此前加10分調為20分。