印媒分析對華4選項　解邊境僵局

有印度傳媒引述專家分析，印度政府有4種可能的選擇，包括與中方談判，甚至進行一場有限度戰爭等。

印媒前日發表分析文章指，第一種選擇是雙方談判，指兩國一邊部署力量一邊進行會談，確保中方恢復原狀。文章認為概率上這是最有可能的，不利的則是僵局或延至冬季，為印軍帶來沉重負擔。

第二種選擇是印軍將中國人趕走，摧毀中方建立的基礎設施，此舉幾乎肯定導致全面戰爭，印方很難獲得國際支持，故認為可能性不大。第三種選擇印軍從沒被中方嚴密布防的地方進入並佔領中國領土，之後兩國可在談判時交換被佔領土，並「恢復原狀」，由於機會之窗或已失​​去，加上軍事升級的風險，可能性亦不大。

最後一種選擇是發生一場有限的戰爭，不過這會有全面戰爭風險，中國也可能不會使戰爭僅限於在印度希望的地區發生，加上會影響印度在新冠肺炎後的經濟復甦，故文章認為這一選擇極不可能。

另一方面，美國和印度前日同日在南海和中印邊境軍演，有輿論認為中國同時兼顧美國和印度兩邊施加的壓力，極為吃力。台灣軍事專家、中華戰略學會研究員張競向東網記者表示，美國在南海的軍事演習與中印邊境軍事動態只是表面上有所呼應，由美印之間存在諸多矛盾無法突破，兩國在同盟關係上是貌合神離，各懷鬼胎，不可能採取長期互相呼應行動。