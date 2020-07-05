《讓子彈飛》小說原創作家馬識途　宣布封筆

已年屆106歲的內地著名作家馬識途，周日（5日）宣布封筆，結束創作。他最廣為人知的作品是被著名導演姜文改編成電影《讓子彈飛》的小說《夜譚十記》之《盜官記》。他的新書《夜譚續記》上周六（4日）剛發表。

馬識途的創作生涯自1935年開始，至今已有80多年。他著有長篇小說《清江壯歌》、《夜譚十記》、《滄桑十年》、《夜譚續記》，紀實文學《在地下》，短篇小說集《找紅軍》、《馬識途諷刺小說集》等。

內媒指，他的作品記錄了中國革命鬥爭歷史，再現了近百年來的中國革命歷史畫卷，是中國革命文學、中國現當代文學史上一筆豐厚的寶貴財富。

馬識途在「封筆告白」中寫道：「我年已106歲，老且朽矣，弄筆生涯早該封筆了。因此，擬趁我的新著《夜譚續記》出版並書贈文友之機，特錄出概述我生平的近作傳統詩五首，未計工拙，隨贈書附贈求正，並鄭重告白：從此封筆。」

告白信後，馬識途特別附上了他的五首傳統詩近作。這五首詩以《自述》、《自況》、《自得》、《自珍》、《自慚》為題，寫儘自己的生平、近況、事業和追求，並在最後一首詩《自慚》裏寫下了自己的心願：若得二歲兮天假我，百齡黨慶兮曷能圓。