港區國安法︰國安部稱堅決配合駐港國安公署履行職權

國家安全部黨委會議近日召開，由黨委書記兼部長陳文清主持；會上專題學習中央建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制的重大決策部署，並研究國家安全機關貫徹落實意見。會議認為，制訂《港區國安法》是體現14億多中國人民的共同意志，體現廣大香港同胞的深切願望，國安機關堅決配合駐港國安公署履行職權。

會議指出，《港區國安法》正本清源，堵塞了香港在維護國家安全方面存在的漏洞，是回歸以來中央處理香港事務最重大的舉措，是依法治港的具體體現，具有重大現實意義和深遠歷史意義。國家安全機關將堅決貫徹落實《港區國安法》，依法懲治分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全等犯罪活動。

會議指出，《港區國安法》頒布實施，邁出了關鍵一步。在法律指引下，成立駐港國安公署和香港國安委、警務處國安部門等，為在香港依法維護國家安全提供強而有力支撐。國家安全機關將按照黨中央部署要求，根據職能任務，堅決配合駐港國安公署依法履行職權，並堅決支持香港國安委、香港警務處、警務處國安部門的各項工作，保障《港區國安法》有效實施，打擊外部勢力和敵對勢力「反中亂港」的一切圖謀，確保「一國兩制」行穩致遠，為香港繁榮穩定和長治久安作出貢獻。