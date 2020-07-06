新冠肺炎︰專家稱到今年冬季　疫情反彈風險將急增

國家衞健委通報，截至周日（5日）凌晨，內地累計確診病例83,553宗，造成4634人病亡，現有確診病例403宗，其中6人重症，現有疑似病例7宗。雖然內地新冠肺炎疫情緩和，惟專家指出，呼吸道傳染病如未達到群體免疫，其流行又未完全終止，到今年冬季，病毒複雜程度增加，市民室內活動也增加，第二波反彈風險就會急增。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，內地現時仍有散發病例，但如要追求零病例，「壓力會非常大」，目前最佳做法是盡量讓疫情處在可控狀態，「如果出現幾個散發病例，整個城市要停下來，那就代價太大了」。他認為，北京是首都，防控態勢偏嚴是可以理解，惟其他地方政府也偏嚴，下一階段的經濟重啟將遇到困難，建議各地政府避免人群集聚，呼籲市民保持社交隔離、戴好口罩，把防疫措施逐步加入動態防疫中。

張文宏又表示，現時評估新冠肺炎的後遺症是為時尚早，一般人躺在床上兩個月甚麼也不做，體能也會下降。對於抗體水平下降是否代表免疫力下降，他則認為「不一定」。他指出，所有免疫球蛋白都有半衰期，如長期脫離與病原體的接觸，抗體水平肯定會下降，「很多人打了乙肝疫苗後，抗體水平也是下降的，但從來沒有叫你不斷地重覆打疫苗」。他補充，免疫記憶細胞二次接觸病毒後，是否會迅速啟動抗體反應，才是問題的關鍵，「中國現在沒有條件觀察重覆感染的現象，希望目前疫情高發地區的醫生能夠持續觀察」。