新冠肺炎︰英媒指武漢實驗室疑隱瞞收藏早年類近病毒樣本

新冠肺炎病毒的源頭一直未有定論。英國傳媒周日（5日）報道指，中國科學家早在7年前在雲南一個礦場，找到與新冠肺炎冠狀病毒吻合的病毒株，並收藏於武漢病毒研究所，惟研究所一直未有公開。

《星期日泰晤士報》報道，6名礦工2012年在雲南一個廢棄銅礦工作期間，出現發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，其中4人驗出有冠狀病毒抗體，3人死於肺炎。中國傳媒沒有報道有關這種新型類似沙士的冠狀病毒，以及有人因此死亡。

中國女病毒學家石正麗及其團隊翌年到雲南，採集並分析洞中蝙蝠糞便樣本，2016年證半數蝙蝠有冠狀病毒。病毒樣本儲藏在武漢病毒研究所的實驗室。團隊對病毒進行分析，但發現病毒與沙士並不吻合，沒有進一步研究。有指團隊今年初想再分析病毒樣本時，發現樣本已分解。石正麗於今年2月發表報告，指新冠肺炎病毒與2013年蝙蝠糞便樣本病毒有96%吻合。

美國總統特朗普今年5月聲稱掌握證據，指新冠肺炎病毒是來自武漢病毒研究所實驗室，但中國否認。世界衞生組織上周表示，本周派出專家組前往中國調查新冠病毒源頭。