台中士未脫離生命危險　家人製祈福卡片鼓勵

台軍的海軍陸戰隊99旅步二營上周五（3日）進行漢光演習預演時，一艘橡皮艇翻側，7名官兵墮海，至今已造成士兵蔡博宇、陳志榮窒息死亡，阿瑪勒．道卡杜中士仍與死神搏鬥之中。台媒報道，阿瑪勒．道卡杜的兒女特意製作祈福卡片，鼓勵父親不要輕言放棄，字裡行間流露真情，「我們等你回來唷，爸比加油！」

據報道，阿瑪勒．道卡杜自高職畢業後便立志從軍，且選擇訓練精良、任務艱辛的陸戰隊為首要服役志願。他至今已服役15年，曾參與三軍聯合作戰訓練測考、聯合登陸作戰操演等各項演練任務，表現優異，同時他也育有4名子女，相處感情融洽。事發後，他的家人短時間內製作了祈福卡片，尤其孩子們用一筆一畫，寫下對父親的鼓勵話語，令人動容，希望父親早日康復，回到家人身邊團聚。

此外，在營區內自縊身亡的楊姓少校，檢警經勘驗後，排除他殺可能，軍方也強調楊未被長官責難，詳細輕生動機仍有待釐清。惟楊的家人無法接受軍方說詞，認為楊不會自殺。另一方面，少校同袍也爆料，指楊十分孝順，為了照顧長年臥病在床的父親才堅持服役，且6個月後即服役滿20年，可領優厚的退伍金，實在沒必要在這時走上絕路，認為「不是被長官責難，怎麼會選擇自縊？」