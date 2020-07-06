被困升降機險熱昏　台網民︰工作人員不聞不問

台灣桃園市一名網民近日在網上發文稱，他上周六（4日）被困於中壢區中央地下停車場的升降機內，連同他在內共有9名成人和2名小孩被困；當天氣溫高達30度，管理員及升降機維修商卻未有積極想辦法助他們脫困，最終他們合力打開升降機內側門後報警求助，才順利脫困。

該網民憶述，他和朋友駕車抵達停車場並泊好車後，便乘坐升降機離開，期間沒有任何過重的警示聲，升降機卻突然故障，一動不動且機門緊閉，空調也停頓。他們一直按求救鈴和對講機，但一直沒人回應。約5分鐘後，才有一名工作人員前來詢問是否有人被困。惟該工作人員離開後，他們一直等了10多分鐘，直到感覺氧氣不足，小孩子出現不適後，也沒有人過來確認他們的狀況。

由於升降機內沒有訊號，他們只好合力把內側門打開，才成功撥打出一次報警電話。約20分鐘後，嬰兒的哭聲漸漸變小，大家愈來愈緊張，不斷向停車場人員要求報警，對方才再次報警。後來，消防及時趕到，把他們救出。

該網民批評停車場管理方及升降機維修商對他們不聞不問。當地消防事後證實事件，但指獲救市民精神健康均沒問題，且沒人送醫。