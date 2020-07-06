福壽螺再入侵洱海　當局︰上交1公斤螺卵獎40人民幣

位於雲南大理市的洱海近日出現大量外來物種「福壽螺」，危害當地生態環境。大理市政府上周六（4日）推出防控政策，市民每上交1公斤福壽螺卵，可獲40元人民幣（約44港元）獎勵。市政府工作人員指出，福壽螺在洱海出現已有多年，當局幾乎每年都會派人清理，但始終無法根治。

市政府上周六發布《關於在洱海流域全面開展福壽螺防控工作的通告》，指為了徹底清除福壽螺、確保生態系統安全，決定對福壽螺再次進行一次清理活動，治理主要采取人工清除的方式摘除福壽螺卵塊，不使用化學藥劑，此次清理活動將持續到今年11月底。通告更規定，凡主動將採摘福壽螺卵交予屬地政府，將按照每公斤40元的價格給予補助獎勵。

據了解，福壽螺又名大瓶螺，有「巨型田螺」之稱，其食量大、繁殖力強，極易破壞當地的濕地生態系統和農業生態系統。市民如食用未充分加熱的福壽螺，會引起廣州管圓線蟲等寄生蟲感染，產生頭痛、發熱，頸部僵硬等症狀，嚴重者可致癡呆，甚至死亡。早在2003年，福壽螺已被國家環保總局列為首批入侵中國的16種危害最大的外來物種之一。