受賄488萬元人民幣　浙江衞視總編室前主任囚5年

中國裁判文書網近日通報，浙江廣電集團浙江衞視總編室前主任陶燕，因在電視劇投資方面違法收受488萬元（人民幣，下同，約543萬港元），犯受賄罪，已於上月24日被湖州市南潯區人民法院一審判處有期徒刑5年，並罰款50萬元（約55萬港元）。

經法院審理查明，現年45歲的陶燕在2015年3月至2019年2月期間，擔任浙江衞視總編室主任，負責影視劇購銷，自製劇製作和版權管理等職務。在2016年上半年，陶燕得知北京東海麒麟文化傳播有限公司正籌拍電視劇《春風十里不如你》，東海麒麟負責人胡某提議陶燕投資《春風》，但她認為風險太大拒絕。

直至同年8月底，陶燕得知優酷已與東海麒麟就收購《春風》版權一事達成初步意向後，便向胡某提出投資《春風》。胡為了今後能在電視劇收購等方面得到陶關照，在無需他人投資的情況下，同意陶燕按10%的入股比例投資1200萬元（約1337萬港元）。後來，陶燕因資金短缺向北京中視精彩影視文化公司負責人熊某借款，熊同樣為了得到陶關照，提議以公司名義為陶燕及其丈夫投資，收益全部歸陶燕一方。

及後，熊某以霍爾果斯中視精彩影視傳媒公司的名義，與東海麒麟簽訂聯合攝製合同，並分2次把1200萬元轉入東海麒麟的帳戶。至2017年下半年，東海麒麟先後把投資款及收益款2320萬元（約2585萬港元）轉給熊某。惟因公司經營不善，熊無力支付全部收益，經陶燕同意後，僅交付488萬元給陶燕。

法院認為，陶燕身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額特別巨大，其行為已構成受賄罪；惟她具有自首情節，且認罪認罰，可依法減輕處罰，遂作出上述判決。