借錢遭拒入室盜竊殺屋主　兇手潛逃13年終落網

浙江義烏市男子曹某，13年前借錢被拒後入屋盜竊，被發現後將屋主殘忍殺害潛逃。內地傳媒周日（5日）報道，警方一直追查，卻未曾想到兇手正在服刑，至上月底終於查清，在南湖監獄將他押回重新審查。

事發於2007年1月16日上午，警方接獲廢品收購站員工報案，稱老闆娘張某被人殺害。他報稱，每天早上7時上班後都會叫對方起床，當日卻一直無人回應，於是他與業主及附近鄰居合力撞開大門，驚見張某躺在床上，頭部布滿血漬。

警方到場調查，發現血漬濺滿床頭，雖然現場多處被翻動，但有部分現金未被偷走，於是推測兇手可能在入屋盜竊過程中吵醒張某，隨即狠心將她殺害後逃離現場。警方事後到附近旅館和酒吧調查，但未獲有效線索，直至今年對2017在義烏周邊縣市的類似案件分析時，終發現曹某有可疑。

警方指，浙江金華蘭溪市於2007年3月曾發生一宗入屋搶劫案，作案手法類似，一名賓館前台職員被人砸暈，前台錢財被偷走。經比對鑑定，確認為正在服刑的曹某。他交代，從22歲起因多次犯罪被判刑，出獄後到義烏工作，因經常到收購站出售廢舊電線而認識張某。事發當日因臨近春節，他因經濟拮据向張某借錢，惟被拒，於是深夜潛入對方臥室盜竊，被發現後將她殺害。