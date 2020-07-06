長江湖北段超警戒水位　武漢提升防汛應急響應級別

暴雨令湖北省武漢市多地出現積水，周日（5日）全市49處路段出現不同程度積水，交通大受影響。據武漢市水務局公布，鑑於當前暴雨引發汛情和積水情況，為確保城市安全，從周一（6日）上午6時30分起，該市防汛應急響應級別由三級提升至二級，並提醒市民盡量不要外出。

重慶東南部、貴州北部、湖南西北部、湖北南部和東部、安徽南部、江蘇南部、上海北部及浙江湖州和杭州等地部分地區周日均有暴雨，其中武漢市江夏和荊州市洪湖局部地區降雨達高達400至492毫米（最大小時降雨量60至88毫米），湖北咸寧嘉魚縣日降雨量153毫米，創當地7月歷史新高。

連日來，武漢市及各區水務部門啟動排漬應急預案，水務隊工作員全日24小時在雨中全力抗漬排澇。周日凌晨3時武漢開始受到大雨、雷陣雨襲擊。在洪山區卓刀泉街楊家灣段，值班的水務關山隊排漬工作員開始在現場忙起來，隨即更多水務、城管、交管等部門人員陸續到達現場。水務人員打開井蓋、設置安全標識，加大排水力度。交管民警，在街道兩頭設置漬水安全行車提示。凌晨4時後，由於暴雨造成路面積水，工作人員開動泵車抽走路面積水。

武漢市防汛抗旱指揮部辦公室周日發公告稱，由上周六（4日）至周日，全市49處路段出現不同程度積水。截至周日下午12時30分，除東西湖區十六支溝涵洞一處漬水較嚴重正在處理外，其他48處全部消退。

另據水利部消息，截至周日，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位持續上漲，江西昌江、樂安河、修水，湖北長湖和安徽菜子湖等10條河流、湖泊洪水超越警戒水位，其中蓮花塘水位漲至32.55米，超過警戒水位0.05米，這也是今年長江中下游幹流水文站首次超過警戒水位。

周一上午6時，長江監利站水位達到了35.52米，超警戒水位0.02米，成為入梅以來湖北境內長江幹流首個超警戒水位的站點。水文部門預計，長江中下游幹流監利至江陰江段未來數天將全面超過警戒水位，最大幅度約0.5米至1.0米。