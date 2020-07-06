新冠肺炎︰澳洲維省127新症創新高　百年來首封新省邊界

澳洲的新冠肺炎疫情反彈，維多利亞省周一（6日）公布，省內前一日新增127宗病例，打破疫情爆發以來的紀錄。維省同日宣布，將於周三（8日）起關閉來往毗鄰新南威爾士省的邊界，為100年來首次；上次兩省關閉邊界，已是在1919年為了遏止西班牙流感傳播之時。

除了單日新症創新高之外，維省當日亦新增一宗死亡病例，為全國超過兩周以來首宗。新省同日則新增10宗新症。澳洲目前全國累計有8387人染疫，死亡人數增至105。維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）周一宣布將關閉與新省的邊境，稱︰「在我們控疫工作面臨明顯挑戰之時，這是聰明而合時的做法。」

安德魯斯指，關閉維省與新省邊界的決定，是與總理莫里森和新省省長貝雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）共同作出，措施將於當地時間周二（7日）晚上11時59分起生效。貝雷吉克莉安另指，將於周一午夜起，禁止來自維省重災區墨爾本的旅客進入新省。昆士蘭省則早已對國內所有外省「封關」，但預計將在周五（10日）起，對維省以外的省份及領地重開邊界。

分析估計，此舉將令澳洲重振經濟之路受挫。新西蘭原定與澳洲建立安全旅遊圈，新西蘭總理阿德恩周一向傳媒表示，有關措施有可能涵蓋澳洲全國，或以省份作單位實施。這意味着維省可能被排除在澳洲與新西蘭的安全旅遊圈之外。

報道指，維省用作隔離入境旅客的酒店中，有些合約員工涉違規與隔離人士發生性行為，因而引發新一輪疫情，並導致該省約30萬人被迫禁足。據報事件涉及在酒店工作的保安員，他們來自私人公司；有合約保安員稱，他們開始工作前只接受了5分鐘訓練。澳洲官員近日就此展開司法調查，有指航空公司職員將會代替這些保安員在酒店工作，司法部已在航空公司內部網站刊登招聘廣告。