新冠肺炎：患者服用安宮牛黃丸好轉　專家籲慎用

劉清泉在會上講述患者的症狀及治療方案。

北京周日（5日）召開疫情防控記者會，北京中醫醫院院長劉清泉透露，在其中一名重症患者身上用了安宮牛黃丸治療，情況好轉。但他強調不可普遍使用此療法。

劉清泉表示，該名女患者27歲，6月12日入院，第2天即出現呼吸困難，呼吸衰竭，行氣管插管機械通氣，病情進一步加重，6月15日需以ECMO生命支持治療，出現神昏，煩躁，汗出肢冷，舌質紫暗等症狀，中醫診斷為邪熱內閉，陽氣暴脫之危重，決定給予安宮牛黃丸。患者病情其後逐步穩定，於6月26日無需使用ECMO，7月3日撤除呼吸機，目前神誌清楚，繼續給予「益氣養陰，清熱化濕」治療。身體正在逐步恢復中。

安宮牛黃丸的主要功能是清熱解毒、鎮驚開竅。用於熱病，邪入心包，高熱驚厥，神昏譫語。現代藥理研究表明，安宮牛黃丸有鎮靜、抗驚厥、解熱、抗炎、降低血壓、降低機體耗氧量等作用，還對細菌內毒素性腦損害細胞有一定保護作用。

不過，劉清泉院長強調安宮牛黃丸只對高熱、燥熱，即中醫上講的熱毒內陷營血和心包時才會去使用。他指，中藥講究辨證施治，每個方子都有其具體的適用症、適用者，並不能普遍使用。