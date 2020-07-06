內地半年自然災害死亡失蹤271人 洪澇損害最嚴重

中國應急管理部周一（6日）公布，今年上半年，全國因自然災害共造成逾4900萬人次受災，271人死亡及失蹤；與去年同期相比，受災人次上升超過4成。在眾多自然災害中，因洪澇造成的人命傷亡及經濟損失均最嚴重，直接經濟損失近812億元（人民幣，下同，約906億港元）。

上半年全國自然災害以洪澇、風雹、地質災害為主，其次為山火、地震、乾旱、低溫冷凍和雪災等。有關災除造成人命傷亡外，亦導致80萬間房屋倒塌或損毀，農作物受災面積約617萬公頃。與去年同期相比，受災人次上升41.3%，因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量，分別下降26.2%受53.7%，直接經濟損失則上升15.3%。

上半年，全國平均降雨量為275.9毫米，較往年同期偏多7%，華南前汛期（3月25日）和江南梅雨期（6月1日）較往年偏早12天和7天，共出現14次區域性暴雨：主要江河來水總體偏多，19個省區市309條河流超出警戒水位洪水，其中45條河流發生超保障水位洪水，12條河流發生超歷史紀錄洪水。

另全國上半年共出現28次區域性短時強降雨、雷暴大風和冰雹等強對流天氣，較去年同期多4次。在北方地區，大風、冰雹對農作物造成重大損失。