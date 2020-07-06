農行審計高官託項俊波辦事　花80萬人民幣畫肖像

中國裁判文書網近日發布中國農業銀行審計局上海分局前副局長馬路一審判決書，內容提到，馬路多次找時任中國保監會主席項俊波辦事，又曾花80萬元（人民幣，下同，約89萬港元）找人替項繪畫肖像。

馬路擔任中國農業銀行審計局上海分局副局長前，曾擔任審計署京津冀特派辦公室正處級調研員、審計署上海特派辦金融審計一處正處級審計員。去年7月，馬路接受審查調查，同年10月被雙開。通報中提到，馬路大搞政治攀附，浸透江湖習氣，不靠組織靠關係，愛虛榮、講排場、高消費，知規違規，知法犯法。今年馬路因受賄、貪污罪，一審被判8年半有期徒刑。

該案一審判決書提到，馬路共索取或非法收受錢款共計1185萬元（約1322萬港元）。2016年，他接受某公司董事長周某請託，違反申訴上報程序，直接將該公司舉報某保險公司非法增資侵犯其股東權益的申訴材料，遞交給項俊波。項俊波違反工作流程進行批示、干預。2017年至2019年，馬路向周某索取和非法收受項款共計610萬元（約680萬港元）。2017年初，網上出現了某保險公司輿情，馬路再次通過保監會督查局楊碩轉給項俊波一封申訴信。項俊波再次批示後轉給發改部處理。

判決書中顯示，馬路曾以個人急用和給項俊波買肖像畫等名義，向某投資人曹某索取或非法收受項款共計455萬元（約508萬港元）。該畫畫師徐某作證時稱，自己應馬路提議為項俊波畫肖像。2017年項俊波出事，馬路擔心受牽連，於是與徐某夾口供稱，之前買的是其他畫像，之後取走了一幅武漢女企業家的肖像畫。