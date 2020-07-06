疑因轉載武漢疫情被刪除報道　內地2義工被捕

內地一個專門轉載網上被刪走文章的志願組織，今年4月有多名義工被公安機關帶走。事隔近兩個月，家屬接獲公安局通知，2名義工涉犯尋衅滋事罪正式被捕。被捕義工陳玫的兄長表示，湖北武漢爆發新冠肺炎期間，陳玫等人曾轉載與疫情相關而被刪除的報道，包括「吹哨人」李文亮醫生的消息，懷疑各人被捕與此有關。

該名為「端星點」的網站專門將網上對具爭議性社會事件的文章和資料備份，當發現資料被删除，網站義工便將被刪文章上載到專用平台。今年4月19日，該網站3名義工陳玫、蔡偉及蔡偉的女友小唐同時與外界失聯。數日後，各人的家屬陸續接獲北京市公安局朝陽分局發出的指定居所監視居住通知書，指各人因涉犯尋釁滋事罪被監視居住。三人當中，小唐其後獲取保候審，並強制送回安徽老家。

到上月中，陳玫和蔡偉的家屬再接獲公安局電話通知指2人已被正式逮捕，已從指定監視居所轉押到北京市朝陽區看守所，罪名是涉嫌尋釁滋事罪。公安又在電話中表示，兩人已通過法律援助請了律師。對此，家屬表示不滿和抗議，認為當局不讓家屬聘請的律師介入，擔心影響公正性。