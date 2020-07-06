華為需滿足英政府條件　方可參與5G建設

英國《每日電訊報》上周六（4日）報道，英國政府最快年內開始逐步淘汰中國科技巨企華為參與英國5G網絡建設，並擬於半年內停止安裝並拆除華為設備。衞生大臣夏國賢周日（5日）回應時，表明華為必須符合英國提出的條件，方可參與建設英國5G網絡。軍情六處（MI6）前局長亦指，美國封殺華為後，英國亦應改變政策。

夏國賢回應稱︰「我不會評論那種外洩報道。我可說的是，我們在今年較早前得出中期報告，列出多項需要滿足的條件。我確信國家安全委員會會檢視這些條件，作出正確決定，確保我國擁有強大且安全的通訊基建。」

英國《金融時報》周一（6日）引述政府官員報道，美國對華為實施的出口管制，令英國對華為的審批過程出現前所未見的情況，國安官員對華為能否繼續成為5G設備供應商，存有「很深很深的疑問」。MI6前局長索厄斯爵士（Sir John Sawers）當日亦在《金融時報》撰文，直指在美國封殺華為下，英國必須改變政策。

索厄斯在文中稱︰「（美國總統）特朗普政府試圖摧毀華為的動機或有爭議性。但最新的美國制裁，意味着華為不能再與非中國供應商合作。所以，英國情報機關亦無法再保證，有關中國製設備是安全適用於英國的通訊網絡。」美國早前有意擴大對華為的禁令，要求半導體業者若供貨華為，須先取得美國政府的許可。

唐寧街拒絕回應報道，有政府消息承認接獲情報機關政府通訊總部（GCHQ）的新建議，將變動有關華為的政策；財政部主計長杜永敦等大臣商議政府下一步回應。華為則重申自己是經最詳盡檢視的供應商，並在英國提供了高透明度，強調公司是可信的建設商。