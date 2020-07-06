台罐裝魚鬆水銀超標香港下架　市衞生局：新東陽非製造商

台灣新東陽公司製造的罐裝魚鬆日前被驗出金屬雜質汞（俗稱水銀）含量超標，在香港被下架。台灣桃園市衞生局周一（6日）表示，新東陽並非製造商，其原料來源與高雄2間食物公司有關，目前已報請高雄市政府衞生局到這2家公司進一步了解，是否符合標準。

桃園市衞生局表示，周一已派人到新東陽工場檢查，相關產品是由吞拿魚、旗魚所組成，原料係由高雄某冷凍食品公司進貨魚鬆，新東陽只做簡單的炒焙調味，然後包裝出貨，並非製造商。

稽查人員查出，高雄某冷凍食品股份有限公司的吞拿魚肉是自己進口，旗魚碎肉則是由高雄另一家公司進口，再販售給該家冷凍公司；至於原料魚肉（吞拿魚、旗魚）之抽驗，已通報食藥署並請高雄市政府衞生局到這2家公司進一步了解，是否符合標準。

桃園市衞生局續指，目前台灣針對原料中的魚肉訂定甲基汞含量允許限量，因此衞生局現場就新東陽的罐裝成品進行抽驗，後續將送食藥署檢驗評估。

針對香港抽驗新東陽魚鬆汞超標，台食藥署南區管理中心周一表示，高雄衞生局今天已開始採集吞拿魚體，但結果需要等一段時間，目前主要都是在高雄市衞生局處理；目前台灣的原料肉鯨、鯊、旗、吞拿魚油魚甲基汞標準是2ppm以下，香港驗產品的殘留，建議業者若要出口其他國家，應評估是否符合出口國規範，做好管控。

新東陽進軍香港已有10至20年，今次是首次發生魚鬆產品檢出汞超標狀況。新東陽日前發聲明表示：「此次香港魚鬆事件，主要肇因於台灣跟香港的檢驗值標準不同。因為符合台灣、香港的檢驗標準，所以我們才會出貨。目前台灣的檢驗報告都是合格的。至於香港的檢驗方式，我們尚待進一步確認。為求慎重起見，香港同一批號商品會再行送檢。」