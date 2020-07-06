內地傳新型豬流感疫情　專家稱非新病毒

內地近日傳出新型豬流感（被稱為「G4 EA H1N1」）疫情，全國動物防疫專家委員會組織畜牧獸醫、疫病防控、海關動植檢等領域專家近日召開座談會，就當前形勢作出分析。與會專家一致認為，「新型豬流感」是一種H1N1亞型流感病毒，是人類季節性流感和豬流感中比較常見的病毒，並不是一種新病毒。

日前，美國科學院院報刊發了中國農業大學劉金華研究團隊等關於G4豬流感病毒的文章，引起國內外多家媒體轉載。國內專家於是開會研討，該文章作者亦有與會。該作者表示，G4豬流感病毒難以在人體內有效複製引起發病,其研究涉及的養豬場從業人員沒有出現流感症狀。

與會專家認為，該文章報道的檢測樣本量小，不具有代表性，G4豬流感病毒在人群中傳播的可能性較低；文章主要採用的是2018年前的研究數據，沒有充分證據表明G4豬流感病毒已成為豬群中的優勢毒株，未出現對豬明顯的致病性和致死率顯著增高的情況，對生豬生產影響較小。

下一步，全國動物防疫專家委員會將會同有關部門持續加強監測分析，對可能引發人和動物重大疫情的情況及時預警和處置。