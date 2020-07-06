王文洋控告家族成員轉移資產　檢察機關：罪嫌不足不起訴

已故台塑集團始創人王永慶的長子王文洋，懷疑其父去世5年後，台塑集團總裁王文淵、集團管理中心常委、王氏家族成員王文潮、王瑞華、王瑞瑜、洪文雄、饒見方、楊秀雄等7人，將其父生前透過公司持有的台塑三寶股票約2.1億美金（約16億港元）資產轉移到海外信託，涉嫌逃漏遺產稅、業務侵佔等罪。經台北地檢署調查，王永慶與弟弟王永在曾在信託文件上簽名，且國稅局無法判定是海外遺產，因此周一（6日）以罪嫌不足，不起訴涉案7人。

王文洋去年向北檢提告，指控上述7人在王永慶2008年10月過世後，明知王永慶在境外設立的誠威、穩昇2公司名下南亞、台化、塑化等台塑三寶股票，屬於王永慶遺產，卻在2013年初，把這些股票資產移轉信託到另一家境外海景公司名下。

王文洋指，洪文雄曾向他報告此事，他認為這些股票在2008年的收盤價估計為美金2.1億元，現今價值已超4億美元（約31億港元），他懷疑家族成員與集團老員工涉嫌逃漏遺產稅、業務侵佔、洗錢，向北檢提起告訴，檢方因案件金流涉及境外，曾發交調查局調查。

王文淵等王家成員曾經向檢方供稱，父親王永在、伯父王永慶都有「富不過三代」的觀念，很早就逐步名下財產信託到海外公司，以確保台塑集團能永續經營，家族沒有人認為這些是王永慶的遺產，他們沒有侵佔遺產。

檢方查出，王永慶、王永在曾在信託文件上簽名，且函詢國稅局，國稅局無法判斷這些股票是遺產，且股票信託後，並未賣出，獲得現金股利也持續買進台塑集團股票，沒有分配過任何利益，難以認定王文淵等人有侵占、逃漏稅、甚至是隱匿犯罪所得等罪嫌，因此對王文淵等7人諭令不起訴。