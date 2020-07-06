橡皮艇致2官兵殉職　涉事海域最淺處僅1.5米

台軍海軍陸戰隊99旅步二營上周五（3日）進行演習時，因橡皮艇翻側，造成2名官兵殉職。台海軍司令部周一（6日）召開臨時記者會，公布調查結果。會上，海軍陸戰隊副指揮官馬群超指，出事海域水深最淺處僅有1.5米，距離岸邊約160米左右，但由於官兵身穿具有浮力的救生衣、防彈背心抗彈板，因此無法在海水中站立，疑因嗆傷後死亡；而漢光演習聯合登陸作戰操演仍按計劃照常執行，但突擊艇搶灘課目將取消。

海軍司令部當日下午召開「聯合登陸作戰操演意外事件調查說明」記者會，回應外界質疑出事時，官兵身穿的救生衣服是否出現了問題，惟海軍表示，經調查官兵的救生衣、氧氣瓶正常，落水的14人中，有13人自行游泳上岸。據了結，官兵登艇前已在登艇前將救生衣吹氣，而避彈衣的2個抗彈板，都具有一定浮力，即使海象再惡劣也不會影響逃生動作。

海軍政戰主任孫常德中將表示，經診斷官兵受傷原因為吸入性嗆傷，因肺部進水導致肺泡無法提供充足氧氣供應到各器官，使腦部缺氧造成昏迷，但沒有所謂突擊艇覆蓋官兵的現象，也已排除殉職官兵被外力撞擊可能性，推測殉職官兵是落水後遭嗆傷。

另外，台灣的蔡英文總統周一去到海軍陸戰隊99旅步二營慰問士兵，指政府會給予漢光演訓意外事件中受傷或殉職同袍最好的照顧，也會給予相關家屬最大的協助。