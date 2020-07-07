官方公布2大熊貓寶寶死因　過敏致多器官衰竭

四川成都大熊貓繁育研究基地周一（6日）發出通報，公開大熊貓寶寶「順順」和「溜溜」的死因；兩隻大熊貓因拒食、腹瀉等情況，治療過程中出現嚴重過敏反應，進行一連串的搶救措施。但由於病情嚴峻，多名專家會診仍無法改變其過敏反應，溜溜和順順分別因多器官功能衰竭，今年於5月11日及​​20日因搶救無效死亡。

通報指，今年4月26日，順順和溜溜出現拒食、急性腹瀉等症狀，基地已第一時間將其隔離，並立即對進行常規的抗感染和營養支持等一系列綜合治療。但治療過程中，順順和溜溜突然出現嚴重過敏反應，具體表現為眼球外突、下頜水腫、舌腫大發紺並堵塞氣道、口腔黏膜水腫發紺、肛門水腫外翻與呼吸暫停等。

熊貓基地獸醫團隊對順順、溜溜進行包括氣管插管等一系列的緊急抗過敏綜合搶救措施，才暫時脫離生命危險。但由於無法進食，大熊貓須依靠腸道外營養支持才能維持生命。獸醫團隊事後對過敏原因反覆篩查並調整治療方案，但情況未有好轉；基地多次特邀省內三甲醫院多名知名專家前來會診搶救，但仍無法改變動物的過敏反應與漸進性體況變差的情況。雖經醫護人員24小時全力治療看護，順順和溜溜搶救無效死亡。

基地表示，大熊貓的過敏反應在臨床獸醫學上偶有發生，但順順和溜溜發生如此嚴重的過敏類型，在圈養大熊貓史上尚屬首次。獸醫團隊已採集相關樣本，並與有關研究機構合作開展多方面篩查研究，以期找到過敏原因和解決辦法。

據了解，順順和溜溜出生於去年10月11日，是近10年來在當年最晚生產的「遲到兄妹」。