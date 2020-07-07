海關加強離島旅客購物監管　超出免稅額度將徵收進口稅

中國海關總署周一（6日）公布，為規範對海南離島旅客免稅購物的監管，促進海南自由貿易港建設，遂發布重新修訂的《中華人民共和國海關對海南離島旅客免稅購物監管辦法》，並將由周五（10日）起施行；《辦法》規定，離島旅客超出年度免稅購物額度，將照章徵收進境物品進口稅；另對以牟利為見的從事代購等行為，將被依法依規處理。

《辦法》提出，離島旅客購買免稅品時，應當主動提供本人有效身份證件或旅行證件，以及海關規定的所搭乘離島運輸工具等相關信息。旅客可在任意離島免稅商店購買免稅品，採用線上方式購買者，購物、支付應為同一人。旅客每人每年免稅購物額度、免稅商品種類及每次購買數量限制等，按照財政部、海關總署等部門的公告相關規定執行。免稅商店應嚴格按照政策規定銷售免稅品，超出年度免稅購物額度、限量的部分，照章徵收進境物品進口稅。

《辦法》又規定，離島旅客若有以下3種情況，包括以牟利為目的為他人購買免稅品，或將所購免稅品在國內市場再次銷售；購買或者提取免稅品時，提供虛假身份證件或旅行證件、使用不符合規定身份證件或旅行證件，或者提供虛假離島信息；其他違反海關規定等行為，將由海關按照相關法律法規處理，且自海關作出處理決定之日起，3年內不得享受離島免稅購物政策，並可依照有關規定納入相關信用記錄。