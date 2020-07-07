清潔工上班玩手機被罰惹爭議　網民：想休息都難

四川樂山市樂山大佛景區日前有清潔工因上班時間玩手機、買水果，被官方記分處罰，事件引起關注，有網民被監視批評：「想休息下都難」。景區管委會相關負責人周一（6日）回應，指「廉潔記分」對該名清潔工的情況並不適用，已撤銷相關處罰。

內媒引述景區《關於紀律作風整頓期間暗訪發現問題的通報（第一期）》得悉，該景區在上月底印發《關於進一步重申上下班紀律和工作紀律的通知》，景區監察審計室等部門，暗訪督查景區各職工在崗履職情況。當中發現數宗涉清潔工當值時玩手機、上班時間離開崗位購買水果。

根據《黨風廉潔風險迹象精細化記分管理實施細則》，景區紀工委對相關當事人及負有領導責任的景區領導，以廉潔記分1至2分不等作出處罰；另通報指出反映景區仍有少數幹部職工工作紀律渙散、遵規守紀意識不強等，將對有關問題嚴肅查處。

惟清潔工僅因玩手機而被處罰，引起網民關注；有人認為「懲罰太重，先口頭警告亦可」、「上班想休息一下都難」。對於有關爭議，經景區黨工委研究，遂指出上述記分管理的細則對清潔工並不適用，決定撤銷處罰。

有關負責人表示，記分將影響工作人員的年終考核以及評獎評優，目前只進行批評教育，並要求其加強有關業務知識能力的學習，嚴肅工作作風，提升樂山大佛景區形象。