台壽司店驚現老鼠狂奔　消毒2小時再營業引爭議

日本知名迴轉壽司店「SUSHIRO壽司郎」，在台灣大受民眾受迎，分店門外不時大排人龍。惟最近有網民在平台批踢踢（PTT）上爆料，指日前在新北中和環球購物中心用餐時，一隻大老鼠突然出現在迴轉壽司台上狂奔；惟店家事後只關店消毒2小時，其後再恢復營業引起大眾不滿。

該名網民發文表示，上周六（4日）下午2時半前往上述分店用餐，惟用餐過了半小時後，附近突然乓來一陣騷動。他抬頭一看，竟有一隻不包括尾巴就長約10厘米，與該名網民的手臂距離僅10厘米，當事人瞬間被眼前景象嚇到。

事後店家與公司討論，要求現場顧客即時結帳離席，「如果要客訴請打電話給總公司，因為現場也愛莫能助」；店家處理方式讓網民大感無奈，事後仍只關舖消毒2小時，將迴轉壽司台上的商品銷毀後，於當天下午6時恢復營業，晚上閉店後再請消毒公司打掃。

惟上述處理手法引起大批網民不滿，有網民表示，「連老鼠捉到沒有都不知道」、「銷毀食品應向大眾公開吧」。壽司郎周一（6日）表示對，當天受影響顧客感到抱歉，顧客可憑發票全部退費，往後會加強清潔與消毒。