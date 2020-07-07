14歲少女凌晨跳樓身亡　鄰居10分鐘後輕生獲救

四川成都新雙城某屋苑一大樓近日發生兩宗墮樓事件，一名14歲女生以及30歲女性在相隔10分鐘先後跳樓，前者當場身亡，後者送醫搶救後情況穩定。有鄰居表示，女孩墮樓原因可能是在校打牌被老師責罵，心情抑鬱，不願再去學校，回家之後一氣之下跳樓自殺。目前，警方已介入調查死因。

事發於上月29日凌晨，14歲女孩先從該樓右側墜落，另一名住在7樓女性10分鐘後從該樓左側墜落；警方趕到現場時，少女從樓梯外側臨近街道的位置墜落，因為沒有任何的阻攔物而當場身亡；而另一名女子從窗戶上跳下，被屋苑內的樹木刮到起了一定的緩衝作用，救護車事後將重傷女子送往醫院搶救。

經了解，兩名墮樓女性雖住同一幢樓，但在不同單位，也不是一家人。有鄰居透露，女孩跳樓時引起動靜，30歲的墮樓女子亦曾到現場查看，「看了回家大約10分鐘後，她便也從樓上跳下」。事發屋苑的物業管理部門回應證實事件，但是具體原因還有案發情況還得待警方公布，近日警員不斷走訪調查，已獲得對案件相關的有效線索。