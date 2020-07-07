警破醫保詐騙產業鏈拘13人　涉案逾百萬人民幣

上海市公安局周一（6日）表示，警方近日成功搗破一條醫保詐騙的產業鏈，涉及借出個人醫保卡、假冒醫師詐騙、出售處方藥等，13名疑犯悉數落網，涉案金額逾百萬元（人民幣，下同，約110萬港元）。

警方表示，去年10月初，上海閔行區醫療保障局基金監管科對某醫療機構的醫保結算數據審核時，發現參保人員陸某「就診次數異常多、就診費用異常高」的情況；經進一步分析，發現陸某、洪某、朱某等3人的醫保卡明顯存多頻次在同一醫療機構，開具相同適應症藥品的醫保結算異常情況。

經調查，發現洪某從前年1月至去年10月間，使用本人及其母親、姐姐的醫保卡，多次到多家醫保定點醫院，冒用醫療保障待遇，將藥品價值高的高血壓、糖尿病等治療藥品轉手販賣給他人。警方其後查清洪某、陸某、唐某、朱某等7人同樣藉用他人醫保卡配藥，再將藥品低價出售。7人所得藥品先後經中間商轉賣，最後經河南籍男子周某分銷給多間私人診所或藥店。

至今年4月，警方兵分6路，先在上海某居民樓內拘捕疑犯仲某、周某兩人，現場搜出大量散裝或成箱的藥品，以及用於非法交易的5萬餘元（逾5.5萬港元）現金。警方在周某的居住地逮捕參與作案的周某之子，查獲價值11餘萬元（約11.3萬港元）。此後再次開展集中收網，拘捕多名疑犯，現場發現10餘張醫保卡及數千盒藥品。