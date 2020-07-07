佯裝失憶逃偵查　男子殺害前女友潛逃37年終落網

內蒙古通遼市科左中旗公安局周一（6日）表示，當地近日將63歲的命案逃犯海某拘捕歸案；海男涉縑在37年前，用鋤頭殺害李姓前女友後潛逃，上月佯裝失憶逃避警方審問，導致偵查工作一度受阻。惟海男最終逃不過法網被捕，警方宣布告破積壓37年的故意殺人案。

事發於1983年7月16日，死者被發現在科左中旗布敦毛都嘎查東面田地，有村民發現是該村23歲村民李某後立即報警。警方組成專案組偵查，確認李是被鋤頭殺害，現場附近還遺留疑犯上衣、帽子等物品。經判斷，受害人26歲的前男友海某具重大嫌疑，惟此後多年多次查找，但海某杳無音信。

內蒙古公安機關日前對該案再次進行深度研判，專案組上月底奔赴錫林郭勒盟東烏旗展開排查，發現當地一名羊倌與海某的諸多特徵脗合。惟對方慌稱自己名叫白乙拉，且曾因一場大病失憶；據警員憶述：「問他甚麼，他都用失憶來搪塞我們，可他的眼神一直躲躲閃閃。」

專案組最後通過刑技比對，確認羊倌即為海某，而海某也交代殺害前女友的犯罪事實。據其供述，他與死者案發當日鬧分手，在地裏鋤地時遭李某前來百般貶損，隨後發生口角，海男一氣之下用鋤頭將對方殺害；作案後因十分慌張，在現場拋棄上衣、帽子等物品，潛逃至今。