無蓋沙井惹禍　女童踩單車摔倒恐毀容

廣西柳州市一名9歲女童，周日（5日）晚騎單車時遭無蓋沙井絆倒受傷。由於臉部傷勢嚴重，醫生稱會留下永久傷疤。家屬表示，涉事路段為施工中的非機動車道，施工方卻未有擺放任何禁行標誌，路上10多個沙井都沒有蓋上井蓋，導致意外發生。

涉事路段連接另外2條主要車路，大致已完工可供車輛通行，但交通標誌、標線等設施尚未完善，周邊非機動車道、人行道、綠化帶等仍未完工，其中該路段疑剛鋪上瀝青，路上有11個沙井，每個直徑約有6、70厘米，3、4米深，均沒有蓋上井蓋。由於該路未有安裝路燈，所以入夜後便一片漆黑。

女童父親指，當晚與家人出門散步，女兒則騎一輛16吋兒童單車跟隨，經過一段新修的非機動車道時，他突然聽到前方傳來哭聲，發現女兒臉朝下趴在地上、滿臉是血，單車前輪則卡在沙井。經醫生檢查，女童臉部人中位置嚴重受傷開裂，鼻樑、額頭、上排牙齒牙齦和舌頭等有多處傷口。

他續指，涉事路段前後都沒有擺放禁止通行標誌，才會誤闖尚在施工的道路。警方事後擺放雪糕筒在其中6個沙井上，以及攔起非機動車道入口，避免行人或非機動車再誤入。