內地高考開鑼　安徽歙縣因暴雨取消首場考試

一連兩日的內地高考自周二（7日）開始，逾千萬考生應試

不少家長穿旗袍送孩子到考場，象徵「旗開得勝」。惟湖北武漢、安徽、重慶等地持續暴雨，道路水浸情況嚴重，考生需涉水參加考試，安徽教育部門宣布黃山歙縣上午語文考試取消。

安徽持續暴雨，省氣象台周一（6日）發布黃色暴雨預警，中午3小時內，最大降雨量為銅陵市義安區，達132.9毫米。路面水浸至成人腰部位置，無法通車，各地教育部門安排橡皮艇、木船等接送考生到考場。

安徽黃山歙縣高考一度因暴雨，由原本的上午9時延遲至上午10時，當地教育部門最終宣布取消上午語文考試，下午數學考試正常進行。歙縣教育局同日回應稱，隨後將視情況安排補考。

而湖北黃石、武漢等地交通警涉水站在路中間，指揮車輛通行。重慶啟動暴雨III級預警，交警提前站崗指揮交通，應急電源車全程待命、確保電力供應穩定。

雲南、天津、北京等地有考生家長身穿旗袍送考生到考場，向考生做出勝利的手勢，希望考生考獲好成績，有好的寓意。另不少家長身穿旗袍，在廣東實驗中學外高呼「高考必勝」。